A Jászai Mari-díjas magyar színésznő 74 éves. Jelenleg mindennap próbál, be van táblázva, nagyon sokszor a színpadon van, de már nem bírja úgy a hajtást, mint régen.

"Ezt az évadot még végigcsinálom, utána abbahagyom. Sokat járok majd színházba, de már csak nézőként" – mondta a Magyar Hangnak a színésznő.

Molnár Piroskaő 231 színdarabban szerepelt, valamint ötöt rendezett – ő a legtöbb regisztrált bemutatóval rendelkező színésznő. 1968-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, azóta számos társulat tagjaként állt színpadon.

"Egyre nehezebben tudok reggel, délelőtt felkelni és elindulni a próbákra.Jövőre betöltöm a hetvenötöt, ami már egy rázós életkor, ambícióim sem olyanok már, mint egykor, de olyan nagyon szeretem a színházat, hogy ha abba is hagyom egyszer, nézni akkor is fogom. Amikor most van egy-egy szabad estém" -mondta egy tavalyi interjúban a színésznő.