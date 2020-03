Egy Milánó mellett élő magyar nő elárulta, mi a helyzet most a karantén alá vont Észak-Olaszországban.

Vasárnapra virradóra teljes karantént rendeltek el az észak-olasz tartományokban. Egy Milánó közelében élő magyar nő a Blikknek elárulta, mi a helyzet most lakhelyén.

„Lombardia tartományt teljesen lezárták, a hatóságok azt kérik, se be, se ki ne utazzon senki. Ennek ellenére persze ellenőrizni nem nagyon tudják a dolgot. Én magam is láttam, hogy Milánóban a Garibaldi kapunál lévő vasútállomásról egyre többen és többen utaznak el Lombardiából, és egyelőre nem láttam, hogy a hatóságok nagyon visszatartanák őket. Ahhoz képest, hogy mindenkit arra kértek, csak nagyon szükséges esetben hagyja el az otthonát, több étterem is tömve van, asztalt alig lehetett találni. Mintha az emberek nem vennék komolyan az egészet" – árulta el a lapnak Onfiani Klaudia.