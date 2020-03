Immár öt és fél éve annak, hogy elhunyt Bajor Imre. A néhai színész tegnap ünnepelte volna 63. születésnapját, és ezen a napon fia egy megható bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. Az Indirekt azt írja, Marci eltitkolt érzéseiről, fájdalmáról, édesapja iránt érzett nem múló szeretetéről vallott.

„Eltelt 6 év. 17 voltam és fogalmam se volt arról, hogy mi is az élet! Gyerek voltam, mint te egész életedben. Azóta minden évben írni akarok valamit, de soha egy értelmes mondat se jutott eszembe. Nincs nap, amikor ne jutnál eszembe és akkor mindig valahogy mosolyt tudsz varázsolni az arcomra. Ebben te voltál a legjobb! Próbálom járni a saját utamat és olyan életet élni, amilyet mindig is szántál nekem. Ez persze nem könnyű, de tényleg nagyon igyekszem! Nagyon hiányzol, minden évben egyre jobban! Sokan kérdezik tőlem, milyen volt a fiadnak lenni és hogy otthon is olyan vicces voltál-e mint a TV-ben. Nem szoktam az ilyenekre válaszolni, mert még nincs itt az ideje ennek. Egyszer majd elmesélem nekik, amiben megértik, milyen volt a te fiadnak lenni! Boldog születésnapot Apa!" – idézi a portál Bajor Marci szavait.