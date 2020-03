Az egyik legfontosabb dolog, hogy legyen otthon bőven szappan és használd is minél gyakrabban, és alaposan mosd meg a kezeidet. Emellett szerezz be tisztítószereket, olyan helyeket is törölj át otthonodban, amelyeket csak ritkábban szoktál, például a számítógép billentyűzetét vagy az ajtók kilincsét.

Legyen otthon bőven vécépapír és zsebkendő, és készíts elő szemeteszsákokat is.

A legfontosabb élelmiszerek

Ami az élelmiszereket illeti, szerezz be olyan tartósélelmiszereket, mint például a rizs, a tészta, a konzervzöldségek. És persze házi kedvenceinkről is gondoskodni kell, jobb, ha számukra is bevásárolunk egy nagyobb adag eledelt.

Az sem árt továbbá, ha alapvető gyógyszerekkel, például fájdalomcsillapítókkal felszerelkezünk – írja a Consumer Reports.