Rájár a rúd Madonnára: az énekesnőnek az utóbbi időben egészségi problémái miatt több fellépést is le kellet mondania. Most pedig kiderült, két párizsi koncertje is elmarad, Franciaországban ugyanis betiltották azokat a rendezvényeket, amelyeken több mint ezer ember venne részt. Így próbálják megfékezni a vírus terjedését – írja a Female First.