Demcsák Zsuzsa leendő férjéről eddig csupán annyit lehetett tudni, hogy hazájában, Indiában jógaoktatóként dolgozott. Most viszont egy érdekesség is kiderült Krishanról: korábban DJ-ként is tevékenykedett.

A Ripost még egy régi fotót is előásott a férfiról, amint épp a lemezeket pörgeti barátaival.