A Pesti Központi Kerületi Bíróságon kezdetét vette a tavalyi 27 halálos áldozattal járó dunai hajótragédia tárgyalása. Az áldozatok hozzátartozói most először nézhetnek szembe a katasztrófa felelősének tartott ukrán kapitánnyal, Jurij C-vel.

A Ripost úgy tudja, jelen lesz a tárgyaláson a Hableány elhunyt matrózának élettársa és fia is.

„A szerettük gyilkosának a szemébe akarnak nézni, és kíváncsiak, hogyan fog elszámolni a történtekkel. Emellett természetesen a polgári jogi kárigényünket is beterjesztjük" – árulta el a család képviselője, dr. Magyar György.

Vannak azonban olyanok, akik a gyász és a düh miatt nem szeretnének részt venni a tárgyaláson.

„Az ügyfelem, Orsolya képtelen eljönni, még dúl benne a düh, nem tud a kapitány szemébe nézni. A balesettel kapcsolatban csak arra tud gondolni, hogy jött valaki, aki megölte a mindaddig fiatalos és egészséges apját. A többi körülmény érthető módon nem érdekli. Én szerettem volna, hogy ott legyen, hadd lássa Jurij C., kit tett árvává, de beláttam: ezt nem kérhetem tőle, hetekre kiborulna ismét. Nagyon felkavarták a történtek. Amúgy is nagyon hullámzó a hangulata, a gyászfolyamat nem fejeződött még be. Őszintén szólva, így nem is lehet elgyászolni valakit, amikor folyamatosan felelevenedik a halála és annak értelmetlensége" – mondta el a Hableány elhunyt kapitányának lányát képviselő dr. Gulyás Krisztián ügyvéd.