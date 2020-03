Harvey Weinstein 23 év börtönt kapott, a büntetését a New York állam börtönében kell letöltenie, valamint regisztrálni is fogják őt szexuális zaklatóként. Az ügyének azonban ezzel még nincs vége. Egyrészt azért, mert az ügyvédei közölték, hogy ötből két vádpontban fellebbezni fognak, valamint még Kaliforniában is folyamatban van ellene egy eljárás.

