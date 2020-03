Évek óta pereskedik egymással Nótár Mary és egykori menedzsere. Mint ismeretes, a férfi letilttatta az énekesnő klipjeit a YouTube-on, ezzel hatalmas kárt okozva neki.

Most viszont nem akárki állt Nótár Mary mellé: Galambos Lajcsi úgy döntött, segít neki és készítenek egy közös dalt.

„16 éves kora óta ismerem Maryt. Még a Dáridóban mutatkozott be a nagyközönségnek, és egyből tudtam, hogy egy nagy reménységgel van dolgom. A megérzéseim nem csaltak: Nótár Mary azóta fantasztikus karriert futott be, hatalmas népszerűségnek örvend, csakhogy az elmúlt években csúnyán beleköptek a levesébe. (...) Tőlem többnyire elfordult mindenki, magam kellett, hogy kimásszam a csávából, ami még most sem ért véget, de én Marynek baráti jobb kezet nyújtottam, és biztosítottam őt arról, hogy minden erőmmel mellette állok. Ha kell, bevetem a kapcsolataimat, az ügyvédjeimet. Nem fogom hagyni, hogy tönkretegyék!" – nyilatkozta a Borsnak.