"Vállalkozóként dolgozom, így én kizárólag a fellépéseim után kapok pénzt, nincs fix jövedelmem, havi apanázsom. Most minden bevételemtől elestem, a színházi szerepeimtől, a Dívás fellépéseimtől, egyedül egy kisebb szinkronmunkám maradt, de ha a stúdióban is lehúzzák a rolót, akkor csak idő kérdése, és teljesen legatyásodom" – kezdte a Borsnak Détár Enikő, aki már most tartalékaiból él.

"Takarítást, autómosást, fűnyírást, betegápolást simán végeznék. Utóbbit volt alkalmam az édesanyám mellett megtanulni, úgyhogy nem okozna gondot a pelenkázás, a fürdetés. Képesítés nélkül is helyt tudnék állni. Nem ez lenne az első, hogy civil munkát vállalok. Anno, amikor kezdő színészként a kajára sem volt elég a gázsim, akkor butikokba szállítottam a ruhákat. Időnként ugyan megalázónak éreztem, de mindenesetre érdekes tapasztalás volt. Már akkor megtanultam, hogy több lábon kell állni, és tartalékolni kell, mert sosem lehet tudni, hogy mit hoz a holnap. Óriási szerencsém van, hogy most ebben a bizonytalan helyzetben van mihez nyúlnom, talán két-három hónapig kitart a félretett pénzem, de azután fogalmam sincs, hogy miből fogok élni. A túlélésre játszom.– folytatta a színésznő, akinek angoltanárként dolgozó szerelme, Péter még dolgozik.