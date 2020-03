"Már több napja őrlődöm egy döntésen, gondolkozom egy poszton, ami végül megszületett. Múlt héten szerdán tartottam meg az utolsó edzésemet, majd rá egy napra jelentették be, hogy a 100 főnél nagyobb sportrendezvényeket betiltják. Az edzőtermek ugyan nyitva vannak még és nekem ez a munkahelyem, (bár max 25-30 fő fér be a terembe) ennek ellenére az egészségetek megőrzése érdekében az óráim egy időre elmaradnak. Felelősséggel tartozom értetek.. Ez a vírus kiszámíthatatlan. Kiszámíthatatlan, hogy ki kapja el, kit dönt le, ki lesz csupán hordozó. Nagyon sokan megosztották, leadta a Tv és csomó cikk született hogyan tudtok védekezni ellene. Kérlek titeket hogy ezeket tartsátok be, maradjatok otthon és vigyázzatok egymásra!Megígérem hogy nem hagylak titeket mozgás nélkül ! Az elkövetkezendő hetekben jönnek az otthoni,eszköz nélküli edzéstervek!"

-írta rella a fotóhoz.