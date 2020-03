A koronavírus-járvány a királyi családokat sem kerüli el. Az orszták herceg, Karl von habsburg már megfertőződött a vírussal. A brit királyi családot is elkülönítették, Erzsébet királynő és családja kiköltöztek a Buchkingam palotából Windsorba. Harry herceg azonban így sem nyugodt.

Harry és Meghan már Ausztráliában, otthonukban tartózkodnak, ők is elkülönítették magukat a koronavírus-járvány miatt. A házukban dolgozó személyzettől is rendkívüli odafigyelést kértek, ám Meghan kifejezetten kérte alkalmazottait, hogy ne pánikoljanak, ugyanis nem szeretné, ha a kis Archie bármit is észrevenne a helyzetből.

Míg Meghan a nyugalomra int mindenkit, Harry herceg nagyon félti nagymamáját és édesapját, akikre koruk miatt különösen veszélyes a vírus.

„Meghan azt mondta, Harry rendkívül hálás, amiért el tudott még egy kis időt tölteni családjával, mielőtt felütötte a fejét ez az egész őrület. Hozzátette, Harry az apjával és a nagymamájával is tartja a kapcsolatot. Arra kérte őket, vigyázzanak magukra, legyenek különösen elővigyázatosak" - mondta a Daily Mailnek egy bennfentes,aki azt is elárulta, hogy Harry tehetetlennek érzi magát és retteg családja egészségéért.