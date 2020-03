Fő feladatának tartja a járvány idején is a sztáredző, hogy mozgásra ösztönözze követőit, még otthon a lakás négy fala között is.

Azonban neki is van B terve, ha kijárási tilalmat rendelnének el:

„Az órákat rendszeresen szeretném megtartani. De most tényleg minden bizonytalan, az én életem is pillanatok alatt megváltozhat. Lehet, hogy engem sem kerül el ez a betegség" – fogalmazott Katus. „Ha kijárási tilalmat, teljes karantént vezetnek be, akkor lehet, hogy itt hagyom Budapestet, lemegyek a testvéremékhez Pécsre és oda is költözöm hozzájuk egy jó időre. Meglátjuk, mit hoz az élet. De azt tervezem, hogy amíg tart ez a helyzet, online segítem az embereket a tanácsaimmal, és egy kis testmozgással megpróbálok mindenkit jó kedvre deríteni" - mondta a Ripostnak a sztáredző.