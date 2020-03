A purcelville-i rendőrség Facebookon számolt be a nem csak felháborító, de káros trendről is:

több videó is felkerült az internetre, amin tinédzserek láthatóak, akik azzal szórakoznak, hogy leköhögik az árukat az üzletekben - írja a New York Post.

A rendőrség a szülők segítségét kéri, valamint felhívták a figyelmet arra is, hogy sűrűbben figyeljék gyermekeik közösségi platformjait.

A posztban meg nem nevezett bolt már eltávolította az érintett gyümölcsöket és zöldségeket. Az elkövetőket pedig egyelőre nem találták meg.