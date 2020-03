Ördög Nóra és családja is önkéntes karanténban vannak, Mici pedig az összes iskoláshoz hasonlóan online tanul. Ez azt is jelenti, hogy vége a reggeli rohanásnak, elég ráérősen kikelni az ágyból, ezt tették ma Ördög Nóráék is, aki smink nélkül mutatta meg arcát, és azt, hogy még összebújva pihennek Micivel, mielőtt elkezdődne a tanítás.