"Hálás üdvözlet a rajongóimnak és követőimnek azért a támogatásért és hűségért, amelyet az évek során kaptam tőletek. Ez egy kiadatlan dal, amelyet nemrég rögzítettünk és talán érdekesnek találjátok" - idézte Dylan nyilatkozatát a www.bbc.com.



A 78 éves sztár nem adott bővebb információkat a Murder Most Foul kapcsán, ugyanakkor a finom, csaknem társalgási ének közelmúltbeli koncertjeit idézi. "Dylanológusok" máris megállapították, hogy 16 perc 57 másodperces időtartamával ez az énekes eddigi leghosszabb dala.

A hangzást zongora, hegedű és ütőhangszer elegye adja, az összetett szöveg megfejtése nem egyszerű, tekintettel számos célzásra az amerikai politikára és popkultúrára. Szerepel a dalban utalás mások mellett a Rémálom az Elm utcában című filmre, Shakespeare A velencei kalmárjára, a Beatles I Want to Hold Your Hand és Billy Joel Only the Good Die Young című számára. Az utolsó öt percben Dylan kedvenc zenéit sorolja, elhangzik Stevie Nicks, Nat King Cole, az Eagles neve, Cole Porter Anything Goes-a, Beethoven Holdfény szonátája, és a felsorolásból nem maradnak ki a dzsessz nagyágyúi, Stan Getz és Charlie Parker sem.