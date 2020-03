Az egészségügyi dolgozók mellett a koronavírus-járvány másik nagy hősei a bolti eladók, akik már hetek óta állják a vásárlási dömpinget az üzletekben. A bolti eladók fokozott veszélynek vannak kitéve, így nem érdemes megfeledkezni róluk. Könnyítsd meg a munkájukat, és tartsd be az előírásokat, amelyekkel őket is véded!

1. Ne lépd át a vonalakat a kasszáknál!

A legtöbb üzlet padlóján már matricák jelzik, hogy milyen távolságot kell tartani egymástól, illetve az eladóktól.

2. Tarts távolságot és viselj maszkot!

Ne hajolj bele se az eladó, sem a kasszás arcába! Nem, még akkor sem, ha egy árut keresel.

3. Ne zargasd őket felesleges kérdésekkel!

Ha nem találsz mondjuk lisztet, ne zargasd az eladókat feleslegesen, hátha egy rejtett polcról kapsz majd 3 kilót az aznapi nokedlihez. Jelenleg számos termék hiánycikknek számít, így légy türelmes, és hidd el, a boltban csak az van, ami ki van téve.

4. Írj listát, és rövidítsd a vásárlásod idejét!

Próbáld meg minimálisra rövidíteni az üzletekben töltött percek számát. Írj otthon egy listát, és könnyítsd meg a saját életed is. Ha összeírod, milyen pékáruk vagy tejtermékek kellenek, nem fogsz a sorok között szédelegni.

5. Ne bámészkodj!

Sok eladó azt tapasztalja, hogy vannak, akik programként fogják fel a vásárlást, és bámészkodnak. Ez most nem annak az ideje, hogy mindent levegyél a polcról és elolvasd az összetevőket. Csak ahhoz nyúlj, amire szükséged van, és lehetőleg ne tegyél vissza semmit. Ha mégsem tudod megállni, húzz kesztyűt!

6. Hagyd otthon a családot!

Ne hívd el magaddal se anyukádat, se apukádat, menj egyedül boltba! Ha összefutsz valakivel, ne állj le trécselni vele, menjetek ki minél előbb a szupermarketből.

7. Légy türelmes!

A bolti eladóknak most még több munkája van, mint eddig, így ne csodálkozz, ha néha határozottabban szól vissza neked valaki. Látják, hogy ott vagy, és ki fognak szolgálni, de ők is túlterheltek, így erőszakoskodás helyett most sokkal fontosabb lehet egy óriási mosoly.