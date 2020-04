A járványhelyzet egyre súlyosodik Angliában is. A királyi család tagjai sem mozdulnak ki otthonukból a koronavírus miatt. Sajnos bebizonyosodott, hogy Károly herceg is megfertőződött, de szerencsére már jobban van. Ennek ellenére Vilmos aggódik, nem csak a családjáért, hanem az egész országért. Olyan döntést fontolgat, amellyel tömegeken segíthet: hogy ő is kivegye a részét a betegség elleni küzdelemben, visszatérne a légimentőkhöz, mint pilóta – írta a Sun nyomán a Cosmopolitan.

Erzsébet unokája még 2015-ben szerezte meg pilóta engedélyét, majd ezt követően két évig végzett légimentős munkát.

Hivatását azért adta fel, hogy a királyi család feladatainak elvégzésére koncentrálhasson.

Most viszont arra gondolt, úgy teheti a leghasznosabbá magát, ha újra helikopterbe száll. Ez viszont nem olyan egyszerű, hiszen egy ideje már némiképp kijött a gyakorlatból. A herceg azonban biztosan talál megoldást, és nem hagyja cserben a népét.