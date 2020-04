A koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzetben talán még fontosabb, hogy megőrizzük humorérzékünket. Az internetet elárasztották a koronavírussal kapcsolatos mémek: Bálint gazdáról is készült egy.

Az ország kertésze, Bálint gazda elmúlt 100 éves. A kertészmérnök napi szinten ad tanácsokat a növényekkel kapcsolatban, a szóban forgó mém készítője is egy ilyen fotót ragadott meg.

„Ahogy az unokám mondta: mémesültem!"

Bálint gazda is kihasználja a jó időt, metszi a szőlőt, és már korán reggel a számítógépénél ül, hogy válaszoljon a levelekre.

"Ezt most is megtehetem mindennap, de az utcára nem engednek a szeretteim, az unokáimtól és a dédunokáimtól is el vagyok tiltva" – mondta korábban a Blikknek a gazda.