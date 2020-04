Olaszországban a járványgörbe napok óta stabil adatokat mutat jelentős csökkenés nélkül, az új koronavírus áldozatainak száma csütörtökön megközelítette a 14 ezret, Nyugat-Európa mellett gyorsan terjed a járvány az amerikai New York államban is.

Az olasz polgári védelem csütörtök esti tájékoztatása szerint az elmúlt 24 órában 760 beteg halt meg az előző napi 727-hez képest és az ezt megelőző 837 után. A halottak száma így elérte a 13 915-öt. A diagnosztizált fertőzöttek száma az elmúlt napban 2477 volt. A fertőzöttek száma a szerdai 2937-ről így valamelyest csökkent ugyan, de magasabb volt a kedden jelzett 2107-nél.

Szerte a világban a fertőzöttek száma csütörtök estére 965 246-ra nőtt, a betegségben 49 236-an vesztették életüket, a gyógyultak száma 203 007 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint.

New York államban egy nap alatt csaknem 9000-rel emelkedett a vírusfertőzéssel diagnosztizáltak száma - közölte Andrew Cuomo kormányzó helyi idő szerint szerdán, így 83 712 fertőzöttet tartottak számon. A halálos áldozatok száma is meredeken emelkedett, meghaladta az 1900-at.

Egyesült Államok-szerte a COVID-19 járványnak 217 263 fertőzöttje és 5151 halottja van. Missouri államban terrorizmus gyanújával vádat emeltek egy férfi ellen, mert egy boltban szándékosan ráköhögött másokra. Spanyolországban az elmúlt 24 órában 950-en veszítették életüket, így meghaladta a tízezret az új típusú koronavírus-járvány halálos áldozatainak a száma, a fertőzöttek száma összesen 110 238. Franciaországban csütörtök estére közel ötezerrel 57 780-ra nőtt a fertőzöttek és 502-vel 4043-ra a halálesetek száma. Nagy-Britanniában a legfrissebb adatok szerint egy nap alatt 569-cel emelkedett járvány halálos áldozatainak száma, csütörtök délutánig 2921-en haltak meg.

Németországban megközelítette az ezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, és a regisztrált fertőzöttek száma is (több mint 80 ezer) emelkedik de viszonylag lassú ütemben. A regisztrált fertőzöttek számának duplázódási ideje nagyjából 8 nap.

Hollandiában valamivel több, mint ezerrel nőtt a fertőzések száma 24 óra leforgása alatt. Jelenleg összesen 1 147 ember részesül intenzív ápolásban, a férőhelyek száma rohamosan fogyatkozik.

Ausztriában a fertőzöttek számának növekedési mértéke a kezdeti 35-40 százalékról naponta átlagosan 5,66 százalékra csökkent, csütörtökön a számuk még így is 10 967 volt, a betegségbe 158-an haltak bele.

Szlovákiában csütörtökre elérte a 426-ot a regisztrált fertőzöttek száma, növelni kell a szálláskapacitásokat a külföldről hazatérők számára. Mintegy 3600-an várnak külföldön a hazatérésre.

A székelyföldi Hargita megyében is megjelent a koronavírus, egy Franciaországból visszatért személynél mutatták ki csütörtökön.Romániában a regisztrált koronavírus-fertőzöttek több mint 13 százaléka egészségügyi alkalmazott, a halálos áldozatok száma 94, az igazolt fertőzötteké 2738.

Karantén alá vontak két hétre a görög hatóságok egy Athéntól északra fekvő menekülttábort, mert a hét elején az onnan kórházba szülni vitt nőnél a szülés után elvégzett szűrés során kimutatták a SARS-CoV-2-vírust. Ezt követően a Ritszona menekülttábor további 20 lakójának tesztje is pozitív lett.

Stockholmi idősotthonokban mintegy 250 ember fertőződött meg az új koronavírussal, közülük sokan más betegségekben is szenvednek, eddig ötvenen haltak meg.

Az új koronavírus áldozatainak több mint 95 százaléka 60 év feletti, de a fiatalok sem lélegezhetnek fel - mondta csütörtökön Hans Kluge, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai igazgatója. A WHO adatai szerint az 50 év alatti igazolt fertőzöttek 10-15 százalékának vannak mérsékelt, illetve súlyos tünetei.

Április 30-ig meghosszabbította Oroszországban a koronavírus-járvány miatti fizetett országos kényszerszabadságot Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön.

Már minden török tartományban jelen van az új koronavírus, meghaladja a 15 ezret a fertőzöttek száma, a haláleseteké 277. Továbbra is Iránban a legrosszabb a helyzet a Közel-Keleten, a halálesetek száma 3136-ra nőtt, a fertőzötteké meghaladta az 50 ezret. Izraelben, ahol a fertőzöttek száma meghaladta a hatezret, fertőzött lett az egészségügyi miniszter is.

Latin-Amerikában terjed a kór, Ecuadorban 100 halottja és majdnem 2800 fertőzöttje van a betegségnek. Az afrikai járványügyi központ adatai szerint csütörtökön a kontinensen több mint 6213 regisztrált fertőzöttről tudnak, a betegségbe, amely immár 49 afrikai országban van jelen, 221-en haltak bele.

Kínában tovább csökkent a napi új fertőzések száma, de sokan a járvány második hullámától tartanak, ezért több helyen újabb korlátozásokat léptettek életbe.

Délkelet-Ázsiában Malajziában a legtöbb a fertőzött (2908 fő), 45 ember halálát okozta a vírus, az ország szigorú óvintézkedéseket hozott a fertőzés terjedésének megakadályozására. A Fülöp-szigeteken, ahol 2311 fertőzöttet tartanak számon, az elnök, Rodrigo Duterte agyonlövéssel fenyegette meg a járvány miatti korlátozások megszegőit szerda éjjeli tévébeszédében - írja az MTI.