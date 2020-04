Sokan kényszerülnek karanténban tölteni a születésnapjukat, ami nem éppen a megszokott ünneplési forma. Ezt különösen a gyerekeknek nehéz megérteniük, de néhány apró trükkel így is felejthetetlenné tehetjük a szülinapokat!

Szilágyi Hedvig pedagógus, gyermekcoach a Mokkában beszélt arról, hogy a legfontosabb ilyenkor, hogy a szülinaposról szóljon az egész nap. Találjunk ki olyan otthoni programokat, amit az ünnepelt szeret, és ezeket reggeltől estig osszuk be egész napra. Nem kell nagy dolgokra gondolni, a lényeg, hogy most inkább befelé figyeljünk. A online köszöntések a családtól, barátoktól is sokat hozzá tudnak tenni a naphoz.