A 78 éves Eddie Large a koronavírushoz kapcsolódó komplikációk következtében vesztette életét. -számol be a nuus .

A Little And Large-ból ismert népszerű művész halálhírét fia, Ryan McGinnis jelentette be. Eddie Large szívelégtelenség miatt került kórházba, mikor a Covid-19 megfertőzte, így a vírus halálos kimenetelűnek bizonyult.

"Szomorúan tudatjuk édesanyámmal, hogy apán ma kora reggel elhunyt. Szívelégtelenség miatt került kórházba, ahol koronavírussal fertőződött, amit a szíve már nem bírt el"– írta.