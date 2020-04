A jövő héten is sok lesz a napsütés és melegszik az idő, többfelé már 25 Celsius-fok is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből.

Hétfőn nem lesz csapadék, de a szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 3 és plusz 4 fok között alakul, de a szélcsendes, fagyzugos helyeken ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet 17 és 21 fok között valószínű.

Kedden, szerdán és csütörtökön is felhőtlen, száraz idő lesz. A leghidegebb órákban kedden mínusz 2 és plusz 5, szerdán mínusz 1 és plusz 5, csütörtökön plusz 1 és plusz 6 fok között alakul a hőmérséklet. A nappali maximumok kedden 18-22, szerdán 19-23, csütörtökön 20-24 fok között alakulnak.

Pénteken és szombaton is napos időre lehet számítani, többnyire kevés gomolyfelhővel. Csapadék nem lesz. A minimumhőmérséklet pénteken 2-9, szombaton 3-9 fok között várható. Napközben pénteken és szombaton is 20-25 fokig melegszik a levegő.

Vasárnap változóan felhős időre van kilátás többórás napsütéssel. Néhol zápor előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 4-10, a legmagasabb hőmérséklet 20-25 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.