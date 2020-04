A Feleségek luxuskivitelben sztárjai idén is a VIASAT3-on nyújtanak betekintést rajongóiknak fényűző mindennapjaikba, amit természetesen továbbra is drámai konfliktusok, szürreális helyzetek és sok-sok csillogás jellemez. Április 20-án érkezik a legújabb évad, amely a korábbiaktól eltérő módon, négy darab közel 90 perces epizódból áll majd. Csősz Boglárka, Yvonne Dederick, Köllő Babett, Polgár Tünde és Vasvári Vivien mellett a divat világában rendkívül sikeres Molnár Nikolett és Nagy Noémi fényűző életét is megismerhetjük. Csősz Bogi a Life.hu-nak kulisszatitkokat árult el a reality-ről.

"Akik velem sosem szimpatizáltak, nekik azóta sem lettem szimpatikus, de megvan a saját rajongói köröm" - kezdte Bogi, aki a reality első évadától kezdve állandó szereplője a műsornak. Mesélte, úgy érzi, ő nem az a tipikus tömegek kedvence, mint azok a nők, akik igyekszenek mindenkinek megfelelni. Nagyon sok embert provokáltam azzal, hogy egyenesen, őszintén kimondtam, amit gondoltam. Ugyanez volt a célom a harmadik évadban is, ahol spirituálisabbra vettük a történeteket. A lelki oldalunkat mutatjuk meg, hiszen nem csak az anyagi világunk létezik, a belső világunkat állítjuk fókuszba." - mondta Csősz Bogi, aki azt is hozzátette, bár sok irigy, gyűlölködő ember van, de számtalan üzleti lehetőséget is hozott számára a műsor.

"Komoly befektetési partnerek kerestek meg minket, így ilyen szempontból a műsor teljesen pozitívan alakult. Elég sok előítélettel közelítenek felém az emberek, de aki megismer, láthatja, hogy nem csak a stílusos öltözködésből, meg a testedzésből áll az életem, hanem keményen dolgozom, mint üzletasszony. Ez a műsor pont azt boncolgatja, hogy minden nőnek vannak igényei, legyen az szépségápolási, társadalmi vagy materiális a lelki és szellemin kívül. Igenis beszélni kell ezekről az igényekről. Azt viszont fontos megjegyezni, attól még, hogy egy nőnek vannak akár csak saját maga felé elvárásai, nem azt jelenti, hogy könnyű nő lenne. Nyilván a műsor, mivel nem egy természetes közeg, így az említett dolgokat felnagyítja, de semmiképp sem szabad szégyellve azt kimondani, hogy vannak igényeink, szükségleteink és elvárásaink, akár az éltünktől, karrierünktől, férjünktől, magunktól."

Bogi szerint a társadalom azon része, aki intelligensebb, képes a dolgok mögé látni és mást is keres az életben, mint azt, hogy kritizáljon, azoknak ez a típusú műsor motivációt ad. Ezért oszlik meg a reality-vel kapcsolatban a társadalom. Mint mondta, aki keres, az talál, így sok jó dolgot is le lehet szűrni majd hétről hétre.

"Természetesen nem csak üzleti lehetőségekkel találtak meg, hanem az ellenkező oldal is. Napi szinten kapok e-maileket segítségkérésekről. Ezeket én magam szortírozom, annak komolysága alapján és elég sokszor segítek is. Ezek főként az egészséggel és gyerekekkel kapcsolatos segítségek szoktak lenni részemről. Most, a koronavírus idején is nagyon sok kórház és szervezet megkeresett, ahová csak tudtam, küldtem támogatást." Ennek bizonyítékául Bogi humanitárius munkája a műsorban is megjelenik majd.

Két új karaktere van a műsornak, akik még sosem szerepeltek, így számukra kellett idő, hogy hozzászokjanak a fogatás menetéhez, ami sokszor akár 20 órás napokból is állt. Bogi 2010 óta felesége Burak Talu milliárdos török vállalkozónak, aki a harmadik évadban nem, de a korábbi műsorokban feltűnt, ennek ellenére nem keresték aranyásók a társaságát a közösségi felületein. "Burak nem jött Budapestre, a műsor pedig nem forgott Törökországban." - avatta be a Life.hu-t Bogi.

A koronavírus világméretű járványa veszélyeztette a forgatást is, ami a hetekben ért véget."Utolsó géppel rohantam vissza Törökországba, ami eszméletlenül rizikós helyzet volt, veszélybe sodort és elszakíthatott volna a családomtól is. Szerencsére minden rendben volt, nem fertőződtünk meg."

Bogi azt is elárulta, bár korábban színésznőként láthattuk már magyarországi produkciókban, mégsem a színészi, sokkal inkább a produceri munkássága miatt keresik független filmesek.

Bogiék nagyon komoly döntés előtt állnak, ugyanis férjével a családalapítást fontolgatják, míg Vasvári Vivi a válásán próbálja túltenni magát, amiben új szerelme, Zsigmond támogatja. Babett, mindenki bizalmasa új szakmai kihívásokat keres, miközben Yvonne, az örök nyughatatlan üzletasszony 25 év után a válás mellett dönt, és minden erejével az újrakezdésre koncentrál. A Polgár családban is nagy változás közeleg, hiszen Dani egyetemre megy, és a világ bármely pontja szóba jöhet. Az amúgy sem szokványos mindennapokat felforgatja Nini és Noémi érkezése, beilleszkedésük közel sem konfliktusmentes, hiszen a hölgyek valódi riválisai egymásnak. Egy biztos, érzelmekből, izgalmakból, családi titkokból és persze luxusból ezúttal sem lesz hiány, a hölgyek garantáltan kiverik majd egyeseknél a biztosítékot!