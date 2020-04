Nem mozdul ki lakásából Németh Lajos, hiszen tudja, hogy a veszélyeztetett korosztályba tartozik. Vásárolni a menye jár neki, és unokáival sem találkozhat. Nem tagadja, nehezen viseli a helyzetet, és aggódik is, mert szerinte egy láthatatlan ellenséggel küzdünk, és ennél talán még a háború is jobb.



„Én az egyik, sőt talán a legveszélyeztetettebb korosztályhoz tartozom, mert - ha megélem, és ezt most nagyon ki kell hangsúlyozni - akkor júliusban töltöm be a 70. életévemet"

De unokái, sőt a jövő generációja miatt is aggódik. Viszont próbál beletörődni a jelenlegi helyzetbe.

„Én most már a hetedik X-emet taposom, rengeteg mindent megéltem az életben, ami bölccsé tett, és ez a bölcsesség mondatja azt velem, hogy el kell fogadni azt, ami van, mert nem tudok rajta változtatni. Beletörődtem, de nehezen viselem. Nem tudom, hogy mi lesz egy-két hónap múlva velem. Az ember kisebb, mint a sors által adott kihívás."