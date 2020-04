A 89 éves Tóth József eleinte nem tipikus koronavírusos tüneteket mutatott, mégis végül ő lett a járvány 22. hazai áldozata. Fia, Tóth Miklós, nyilatkozott, és elmesélte megrázó történetüket.

"Ketten éltünk a lakásban, ő az egyik szobában, én a másikban. Jó karban volt a papa, még az év elején is eljárt naponta egy órát sétálni. Szellemileg is rendben volt, jókat beszélgettünk" - mesélte a férfi a Ripostnak.

(...) "Feltűnt, hogy apám elcsendesedett. Mintha kiment volna belőle az élet! Nem akart se enni, se inni, pedig azelőtt jó étvágya volt, és hirtelen igen gyenge lett. Hoztam neki somlói galuskát, mert az a kedvence, de azt sem tudta legyűrni. Nem akart orvost hívni: azt mondta, akkor beviszik a László kórházba, és nem kerül ki élve onnan. Szegénykém, megérezte, mi vár rá! Én meg csak ültem mellette tehetetlenül, simogattam, hátha ettől jobban lesz" - de aztán inkább úgy döntött, elhívja magukhoz az egyik egészségügyben dolgozó ismerősét, aki azonnal kiszúrta József romló állapotának okát. A betegnek ekkorra már magas láza is volt, így a mentők az Uzsoki kórházba szállították.

„Akkor láttam apámat utoljára. Másnap telefonáltak, hogy elvégezték rajta a koronavírustesztet, és pozitív lett. Öt napig volt az intenzív osztályon, utána pedig meghalt, április 1-jén. Elbúcsúzni sem tudtam tőle...

Egy nappal apám halála után felhívtak telefonon. Kérdezték, hogy érzem magam, vannak-e tüneteim. Mondták, hogy nekem is küldenek határozatot, hogy itthon kell legyek hatósági karanténban, mert szoros kontaktusban voltam vele. A levelesládában meg is találtam a nagy fehér borítékot, benne a piros matricát. Tesztelni azonban nem jöttek. Pedig valószínűleg a betegséget én hoztam neki haza, mert egyedül velem találkozott. Nekem viszont nem voltak, és most sincsenek tüneteim, pedig nem vagyok egy mai darab, 61 éves vagyok már, és a hatósági karantén 1-2 napon belül lejár. Nem tudom, utána mi lesz, hiszen az állásom már elveszítettem."

A hivatalos információk szerint Józsefnek poszt TBC-je, prosztata betegsége és mellhártya összenövése is volt.