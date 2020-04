A felső vezetők fizetését átlagosan 22 százalékkal, a pilótákét, légiutas-kísérőkét és az irodai dolgozókét pedig 14 százalékkal csökkentik, illetve ezer dolgozót elbocsájtanak - írja Wizz Air közleménye. Nem hosszabbítja meg továbbá 32 darab Airbus A320 gép szerződését a légitársaság.

Márciusban 34 százalékkal csökkent az utasforgalmuk, most pedig a korábbi kapacitás csupán 3 százalékán üzemel a cég.

Az Abu-Dzabi-i leányvállalat alapítása továbbra is folyamatban van.

A társaság arról is írt a közleményben, hogy a válság után továbbra is évenkénti 15 százalékos bővítéssel tervez.