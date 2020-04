A Zimbabwéból származó 45 éves egyedülálló anya a koronavírusban hunyt el az Egyesült Királyságban, 12 éves kislánya pedig magára maradt. A családnak nincs rokona Angliában, ezért a gyermeket egyelőre az az egyházközösség fogadta be, amelynek az anya tagja volt. Ők már fel is vették a kapcsolatot a Zimbabwéban élő rokonsággal, hogy megvitassák a gyermek helyzetét. A lelkész leszögezte, bárhogyan is alakuljon a helyzet, ők gondoskodni fognak a kislányról - írja a Mirror.