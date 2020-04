Galambos Lajos nem érti, mi lehet az oka annak, hogy néhai barátja, Gesztesi Károly családja teljesen elzárkózott tőle, kizárták őt az életükből. Lajcsi szomorúan vette tudomásul, hogy nem kérnek belőle, pedig ő még egy emlékdíjat is szeretne létrehozni a színész tiszteletére.

"Próbáltam tartani Karcsi családjával a kapcsolatot, de úgy látszik, ez nem működik. Nem tudom, miért...Mindenki megváltoztatta a telefonszámát, elzárkóznak mindentől és mindnekitől, én pedig nem szeretnék púp lenni a hátukon. Osztozom a fájdalmukban, hiszen engem is rettentően megrázott Karcsi halála. Azt viszont nem értem, hogy miért akarják kisajátítani maguknak Tobit. Ünnepelt színész volt, az egész ország szerette, és követte, úgyhogy igazán megérdemelné, ha a szellemi örökségét is gondoznák. Szeretnék majd egy Gesztesi Károly-emlékdíjat létrehozni, ezzel is támogatva a művészeket, hiszen Karcsinak a színjátszás és a szinkron volt az élete. Negyvennégy évig voltunk barátok, még most is nehéz múlt időben beszélnem róla. Különleges kapcsolat volt közöttünk, úgy fogadtuk el a másikat, ahogy van, hogy úgy mondjam, éreztük egymás lelkét" - mesélte szomorúan a Ripostnak Lajcsi.