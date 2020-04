A koronavírus-járvány miatt Katalin és Vilmos is karanténba vonult három gyermekükkel, akiknek oktatása és szórakoztatása most minden idejüket lefoglalja csakúgy, mint az összes családnál. A pár a BBC-nek adott online interjúban elmondta, csodálkoznak azon, mennyi energiája van a gyermekeinek, és azt is elmondták, természetesen őket is megviseli, hogy nem láthatják a szeretteiket.

Katalin arról is beszámolt, hogy a gyermekei a húsvéti szünet alatt is tanultak, mert nem árulták el nekik, hogy szünidő van, ami miatt kicsit rosszul is érzi magát a hercegné.

"A családok többségéhez hasonlóan mi is hullámvölgyeket élünk meg" - árulta el Katalin. Vilmos pedig arról beszélt, apja hogyan élte meg a fertőzést. Károlynak több lágúti betegsége volt az elmúlt időben, ezért Vilmos bizakodott, hogy ebből is sikerül felgyógyulnia. Azt mondta, szerinte nehezen viselte a betegséget, mert sétálni sem mehetett.