Ezzel a népszerű nevelési módszerrel többet árthatsz, mint hinnéd – Te is vattacukor szülő vagy?

Lehet, hogy a legjobb szándék vezérel, mégis nehéz határokat szabnod a gyereknevelésben? Ezzel a nevelési módszerrel akaratlanul is árthatsz a gyerekednek. De ahogy tökéletes szülő sincsen, úgy a szülői minták sem mindig fekete-fehérek. Mégis, ha valaki az alábbi viselkedésformákat mutatja a gyerekei felé, akkor jó eséllyel egy olyan nevelési stílust alkalmaz, ami nem biztos, hogy hosszú távon előnyös. Mutatjuk, mire érdemes figyelned és hogyan alakíthatsz ki egészségesebb határokat.

Ezt a nevelési módszer elsőre jónak tűnik, de hosszú távon gondot okozhat.

Ez a nevelési módszer sok szülőnek ismerős lehet

A tudomány által elismert szülői minták mellett léteznek olyan elnevezések is, amelyek leginkább az interneten terjednek, ám ezek is jól körülírható szülőtípusokat jelölnek. Ilyen például a vattacukor szülő elnevezés is, amely azokra a szülőkre utal, akik nehezen tudnak határozottan fellépni a saját gyerekeikkel szemben.

A vattacukor szülők elnevezést Stefano Rossi pszichopedagógus alkotta meg 2022-ben. Olyan szülőket jellemez, akik szinte soha nem képesek nemet mondani gyereküknek.

A határozottság nem tartozik az erősségeik közé, és nehezen tudják érvényesíteni akaratukat a gyerekeikkel szemben. Arra törekednek, hogy mindent megtegyenek gyerekük boldogságáért. Rossi szerint bár a legjobb szándék vezérli őket, komoly nehézséget okoz számukra a határok kijelölése és megtartása a gyereknevelésben.