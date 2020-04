Ahogy arról már mi is értesültünk, az Amerikai Egyesült Államokban is igen erőteljesen robbant be a koronavírus. Időseket és fiatalokat nem kímélve szedi áldozatait, csak New York államban tudunk több, mint tízezer halottról. Egy ott élő orvos, Szuhay Gábor nyilatkozott, és árulta el, milyennek látja ő a kinti helyzetet:

"Hirtelen jött a járvány, nem készültünk fel arra, hogy tömegek lepik el a kórházainkat. Kifogyunk a védőfelszerelésekből, túl sok a beteg, kevés az ágy, a gyereksürgősségin is szinte csak fertőzött felnőtteket látni" - meséli Gábor, aki azt is hozzátette: annyi halottuk van, hogy már a halottasházak sem bírják el.

"A baráti körömben is többen megfertőződtek, egy gyermeksebész kollégám sajnos elhunyt. Egy hölgyismerősöm viszont nemrég került le a lélegeztetőgépről" - írta meg a Blikk.

Gábor szerint még nem látni a fényt az alagút végén, ám az mindenképpen jó hír, hogy a lakosság betartja a korlátozásokat. Ezt tanácsolja egyébként nekünk is.