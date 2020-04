Lehet, hogy nem igaz az, amit eddig a koronavírus-járvány indulásáról és terjedéséről hittünk, ha helyesek a Cambridge-i Egyetem tudósainak kutatásai. A Proceedings of the National Academy of Sciences tudományos lapban teszik közzé az eredményeket, amelyekről annyit lehet tudni, hogy megkérdőjelezik a vírus kiindulásának helyszínét és időpontját.

Szerintük lehetséges, hogy már hónapokkal korábban megjelent a koronavírus, és nem Vuhanból, hanem annál távolabbról és délebbről tört ki. Úgy vélik, már 2019 szeptemberében elkezdett terjedni. Az is lehetséges, hogy egy hónappal is korábban kezdett el mutalódni a vírus emberekre is veszélyes formája, és néhányan úgy hordozták még jó ideig, hogy nem fertőztek meg vele másokat.

A nulladik beteg keresésekor pedig arra jutottak, hogy jóval távolabb és délebbre kell keresgélniük. A tudósok tehát Dél-Kínába tennék a vírus kiindulópontját, de természtesen biztosat csak a denevérek, esetleg más potenciális gazdaállatok és a szeptembertől decemberig a kínai kórházakban tárolt szövetminták elemzése adhat - írja a Daily Star.