Tom Moore, aki a második világháború idején az ázsiai hadszíntéren szolgált és századosi rendfokozatban szerelt le, azt vállalta, hogy közelgő századik születésnapja alkalmából százszor körbesétálja házának jókora kertjét. Ennek fejében azt kérte, hogy aki teheti, adományokkal támogassa az NHS által a koronavírus-járvány megfékezésére kifejtett áldozatos erőfeszítést.

A "Tom kapitány" néven világszerte ismertté vált veterán kezdeti célkitűzése az volt, hogy ezer fontot gyűjtsön össze az NHS-t támogató jótékonysági alap számára.

A századik kört már csütörtökön megtette kertjében, ám az adományok azóta is folyamatosan ömlenek az NHS-segélyalap elkülönített számlájára, amelyen vasárnapra az eredeti célkitűzésben megjelölt ezer fontnak több mint a 25 ezerszerese gyűlt össze.

A csaknem egymillió adományozó között van Vilmos herceg, II. Erzsébet királynő unokája, aki majdan maga is az Egyesült Királyság uralkodója lesz.

Vilmos öccse, Harry herceg, aki tíz évig katonáskodott a brit hadseregben és kétszer is megjárta az afganisztáni frontot, vasárnap a brit katonaveteránok online fórumán gratulált Moore századosnak.

Harry szerint "egészen elképesztő", amit agg veterántársa elért, és az is, ahogy az emberek reagáltak az adománygyűjtő kezdeményezésre.

Tom kapitány kertjében csütörtökön felsorakoztak egykori alakulatának, a brit hadsereg yorkshire-i ezredének katonái, és Moore százados az ő tisztelgő díszsorfaluk között tette meg az utolsó, századik kört, kerekes járókerete segítségével. Az eseményt az országos brit tévéhálózatok élő adásban közvetítették.

Tom Moore naponta tíz kört tett meg kertjének egy kijelölt, 25 méter kerületű része körül a délkelet-angliai Marston Moretaine községben lévő otthonában.

Teljesítményéről a legnagyobb elismeréssel szólt a brit kormány is. Rishi Sunak brit pénzügyminiszter egészen kivételesnek nevezte, amit a nyugalmazott százados elért, hozzátéve: mindez mutatja, hogy a britek lelkiereje a mostani nehéz időszakban erősebb, mint valaha.

A change.org petíciós portálon vasárnapig több mint 835 ezren írták alá azt a kezdeményezést, hogy Tom Moore-t II. Erzsébet királynő emelje a Sir előnév viselésére jogosító lovagi rangra - írja az MTI.