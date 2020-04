A svédek teljesen másképp kezelik a koronavírust, mint a többi ország, és most azt nyilatkozták, hogy néhány héten belül kialakul a várt nyájvédettség is.

Ahogy azt mindannyian tudjuk, Svédországban nem vezettek be kijárási tilalmat és rengeteg más óvintézkedést sem tettek kötelezővé a koronavírus miatt. Szerintük ugyanis a vírus így is - úgy is terjedni fog, a gazdaság leállítása azonban felfoghatatlan károkat eredményezne.

Ők a nyájimmunitás elvét követik, ami azt jelenti, hogy az ott élők jelentős része - bizonyos becslések szerint 60-70% - vagy elkapja a vírust, és a gyógyulást követően immunissá válik, vagy védőoltás révén szerez immunitást. Így a járvány terjedése lelassul, egy idő után pedig le is áll. Ám a koronavírus ellen egyelőre nincs vakcina, ergo csak az első verzió lehetséges, illetve, semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy aki egyszer beteg volt, az többé nem lehet az. Nem ismerjük a vírus antitestjeinek működését, nem tudjuk, milyen védettséget ad (ha ad egyáltalán), és mennyi időre.

Ennek ellenére a svédek pozitívak, és az adataik szerint van okuk a bizakodásra:

"A modellezéseink alapján Stockholmban, ami a járvány epicentruma, hamarosan olyan sok immunis ember lesz, hogy hatással lesznek a járvány terjedésére" - mondta Anders Tegnell, a Svéd Közegészségügyi Hatóság járványügyi vezetője.

Eddig 14 ezer fertőzöttet regisztráltak, a halálos áldozatok száma 1540, a gyógyultaké 550.

A többi ország teljességgel nem ért egyet a svédek működésével, szerintük ugyanis életveszélyes állapotot alakítanak ki, aminek aztán az alakulása csak a szerencsén fog múlni.