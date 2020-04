Szinte minden nap halhatjuk valahol az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét, amint arra figyelmeztet, maradjunk otthon. Ez megihlette a lakosságot, így rengeteg vicces képen, videóban is visszaköszön Győrfi Pál.

„Nagyon megtisztelőnek és hasznosnak érzem a részvételt a lakossági kommunikációs kampányban, bár azt gondolom, hogy néha idegesítő is lehet az állandó jelenlétem. Mondhatni, a csapból is én folyok, de hiszem, hogy elővigyázatossággal, és nem utolsósorban nevetéssel át tudjuk vészelni ezt a nehéz időszakot" – mondta a Borsnak.

Győrfi Pál gyűjti is a róla készült kreációkat, szerinte nagyon fontos a humor ezekben a nehéz időkben, ráadásul emellett fontos üzeneteket is közvetítenek. Egyik kedvence éppen azért az Audioshake zenekar dala.

„Többen is dalba foglalták már a nevemet, operába, kemény rockba, rapbe, popba, de Bella Levente formációjának, az Audioshake-nek a dala és videoklipje azért is tetszik, mert néhány másodpercre Spongyabobbal és Tunyacsáppal is együtt szerepelhetek, márpedig ez a rajzfilm a gyermekeim egyik kedvence"



Bella Levente, a zenekar frontembere elárulta gyereke altatása közben pattant ki a fejéből az ötlet. Alig 48 óra leforgása alatt született meg a dal és a videoklip is, ami legnagyobb örömükre Győrfi Pál tetszését is elnyerte.