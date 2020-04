Szuper kezdeményezés indult a Fesztivál Önkéntes Központ - így segítik az otthonukba kényszerült idős embereket.

"Sokat gondolkodtunk, hogyan tudnánk segíteni a kialakult helyzetben. Így született meg a „Hogy tetszik lenni?" kezdeményezés, melynek keretén belül az együttműködő szervezetekkel karöltve kötjük össze a koronavírus legveszélyeztetettebb csoportjába tartozó, otthonaikba kényszerült idős korosztályt szabadidővel rendelkező lelkes fiatalokkal. Tudjuk, hogy az önkénteseink könnyedsége és vidámsága telefonon keresztül is ragadós. Emellett újra részesei lehetnek egy közösségnek, ami mindannyiunknak hiányzik. Nem csak a két generáció közötti kapcsolat felélénkítése a cél, hanem az értékteremtés, hagyományőrzés is, mivel minden héten új és új témákat helyezünk majd előtérbe, mint például, hogy hogyan szórakoztak régen és most, begyűjtjük a legjobb recepteket, meghallgatjuk a régebb óta fiatalok katonasztorijait, de előkerülnek a randik és az első szerelem történetei is. A program során önkénteseink is kitörhetnek a karantén szürke egyhangúságából, és olyan történeteket, életbölcsességeket hallhatnak, ami emlékezetes lesz számukra" -– mondta Nagy Réka, a Fesztivál Önkéntes Központ vezetője

A Fesztivál Önkéntes Központ új programja mindenki számára nyitott. Minden felkészítés, meghallgatás, és kapcsolattartás online zajlik, így az ország bármelyik pontjáról jelentkezhetnekazok a jófej fiatalok, aki heti néhány órában időt tudnak szakítani a kezdeményezésre.