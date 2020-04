Az énekesnő úgy döntött, segít az állatokon a nehéz időkben, hiszen a menhelyek is bajba kerültek. Cini mindig is szívén viselte a négylábúak sorsát, ezért jókora adományt gyűjtött össze nekik.

A koronavírus miatt nehézségekkel küzdenek az állatmenhelyek is. Zalatnay Sarolta ezért úgy döntött, hatalmas adag kutya- és macskatáppal segíti a telepeket.

„Tudom, hogy most az emberek egészségének megóvása a legfontosabb, de nem szabad megfeledkeznünk a menhelyeken élő kutyákról és cicákról sem. Most, hogy járvány pusztít, megálltak az örökbefogadások, ugyanakkor sajnos egyre több állat kerül be a menhelyekre. Kaptam egy listát arról, hogy hol, mennyi időre elegendő tartalékkal rendelkeznek és ennek tükrében most adományt viszünk oda, ahol már csak pár napra elegendő táp van" – mondta a Ripostnak.

Közel száz kiló tápot vásárolt, menedzsere és lánya segít neki a kiszállításban. De további még kétszáz kiló élelmiszer van tervbe véve. Cini minden állatbarátot arra kér, ha tudnak, segítsenek a menhelyeknek.