Missouri állam főügyésze, Eric Schmitt kedden nyújtotta be a keresetet Kínával szemben. Hivatalosan is pert indított, a koronavírus-járvány okozta következmények miatt: a rengeteg tönkrement emberi élet és a gazdasági helyzetet miatt is.

A per szerint bizonyos kínai intézmények, illetve a Kommunista Párt is tudott a koronavírus veszélyeiről, ám ezeket szándékosan nem hozták nyilvánosságra, sőt, azokat is megfékezték, akik ezt megtették volna helyettük.

"A COVID-19 helyrehozhatatlan károkat okozott szerte a világban. Rengeteg betegség, haláleset, emberi szenvedés lett a következménye, nem beszélve a gazdasági következményekről sem. Missouriban a vírus jelenléte igen erőteljes: ezrek fertőződtek meg és sokan meghaltak. Családok kényszerültek elkülönülni a szeretteiktől, a kisvállalkozók pedig sorra zárják be az üzleteiket. A kínai kormány hazudott a világnak a COVID-19 veszélyeiről és fertőző jellegéről, elhallgattatta azokat, akik beszélni szerettek volna erről, és nem tett meg mindent a vírus elterjedésének megfékezése érdekében." - írta meg a CNN.