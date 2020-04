A tizenkét éve ápolóként dolgozó Turcsányi Tibi, úgy döntött, egy dalban mutatja be, milyen nehéz is az egészségügyi dolgozók helyzete, illetve egyúttal kollégáiba szeretne lelket önteni a szerzeménnyel.

A fiatal ápoló a koronavírus miatt 24 órás műszakban dolgozik. Tizenkét éve van a szakmában, a segíteni akarás mondhatni zsigerből jön neki. Ez abból is látszik, hogy szabadidejében azon törte a fejét, hogyan szerezhetne örömöt az egészségügyi dolgozóknak, hiszen ő már csak tudja, milyen nehéz most nekik.

Így született meg az Együtt menni fog című dal egy videoklippel együtt, amely az ápolókhoz szól. Tibi bízik benne, hogy ezzel erőt ad sorstársainak, illetve számára is új lendületet hoz, ha minél több emberhez eljut a szerzeménye.