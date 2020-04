Nádai Anikó az elmúlt időszakban ritkán beszél magánéletéről, a Story Magazinban azonban elmesélte, hogy ismét szingli, ugyanis szakított kedvesével, Gergővel.

"Elfoglaltak voltunk mindketten, és végül így alakult, erről nem is mondanék többet, a lényeg, hogy előre kell nézni, és ebben a jelenlegi helyzetben, ami mindenkit érint, egyébként is inkább egymásra figyelünk a fiammal és az anyukámmal...Eddig is sokat foglalkoztam a fiammal, de a jelenlegi

helyzet még inkább rákényszerít, amit, bevallom, egyáltalán nem bánok. Legalább együtt van

a család, és az elmúlt hónapok nehézségei után most ezt próbálom értékelni a leginkább" - vallotta a magazinnak Anikó.