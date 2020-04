Tóth Gabi hosszú posztjában mesélte el követőinek, hogy hatalmas súlyfelelegtől sikerült megszabadulnia, méghozzá úgy, hogy észre sem vette. Annyira kislánya és családja bűvkörébe került, hogy semmi más nem érdekelte csak az, hogy megélje a saját csodáját.

"A napokban észre vettem magamat is a baba mellett.. mert persze ő az első és minden körülötte forog! Szerelmet érzek ha rá gondolok! Pillangók vannak a mellkasomban! Napról napra egyre több! És amikor délután elvonulhatok mert mostanában lett erre is időm , akkor meglátom magamat is! Észre sem vettem, hogy 25 kilót lefogytam!" - írta a többi között az énekesnő posztjában.