Elindult a Feleségek luxuskivitelben harmadik évada. Polgár Tünde ismét bepillantást enged fényűző mindennapjaiba, hiszen nem érzi, hogy a szereplése óta negatív irányt vett volna az élete. Most azt is elárulta, tulajdonképpen miért vállalta a műsort.

Amikor elkezdték forgatni a sorozatot, még nyoma sem volt a koronavírusnak. Azóta viszont száznyolcvan fokos fordulatot vett a világ. Tünde szerint a műsor is a vége felé kissé megváltozik, már nem annyira a fényűzésről fog szólni, inkább a „fényről az alagút végén" – ahogy fogalmaz.

Elárulta, azért is vállalta a szereplést, mert meg akarta mutatni, hogy mesés vagyona ellenére is ember tudott maradni. Szerinte a jómódúaknak a kényelmes élet mellett kötelességük is van. Tünde és párja például nagy hangsúlyt fektet a jótékonykodásra különösen most. Elsősorban az oktatás területén szeretnének segíteni.