Néha nem könnyű az embernek feltalálnia magát a karanténban. A sztárok ez idő alatt olyan arcukat mutatták meg, amit eddig talán nem láthattunk. Ez történt Kozsóval is.

Az énekes eddig próbálta énekléssel, főzéssel, teázással, természetjárással elütni a karantént. De ő is, mint sokan mások úgy érezte, hogy a házimunka is remek program ezekben az időkben. Mivel itt a tavasz, úgy döntött, hogy nekiugrik az ablakpucolásnak. Ezt a pillanatot meg is örökítette rajongói számára.