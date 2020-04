Hátborzongató: a két gyermek kivégzése után magát is meg akarta ölni.

Egy egyéves kislány és egy hároméves kisfiú vesztette életét a Londonhoz közeli Ilfordban. Egy negyvenes éveiben járó férfi gyilkolta meg őket vasárnap délután. A tragikus esethez kihívták a mentőket, akik sajnos sokat már nem tudtak tenni.

Az egyéves kislány a helyszínen életét vesztette, a hároméves kisfiút pedig kórházba szállították, de később sajnos ő is meghalt. Mint kiderült, a férfi saját magával is végezni akart, ezért pillanatnyilag ő is kórházban van - írja a DailyMail.

Azt azonban egyelőre nem lehet egyértelműen tudni, hogy a férfi milyen kapcsolatban állt a gyermekekkel. Feltehetőleg az édesapjuk volt, bár ezt még senki nem erősítette meg, viszont az ellenkezőjét sem. Sok a homály az ügy körül, kevés információt hoztak nyilvánosságra.

A szomszédok, akik Nithin Kumarként emlegetik a férfit, hallották az édesanya segélykiáltásait, és volt, aki biztosra vette, hogy itt valami nagy baj történt. Bizonyos hírek szerint a gyilkos talán a karantén miatt csavarodhatott be.

Kumar egykori főnöke pedig azt mondta, semmi jele nem volt annak, hogy a férfival bármi gond lenne:

"Minden rendben volt. Nithi egy csodálatos ember volt, és egy szuper munkaerő. Kinyitotta a boltot 9-kor, ledolgozta a munkanapját, majd indulás előtt még főzött nekem egy teát" - meséli a volt főnöke.