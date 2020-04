A Pentagon most igencsak felkavarta az álló vizet: földönkívüliekről szóló videókat tettek hivatalosan közzé.

A videókban gyorsan mozgó, azonosítatlan repülő tárgyak láthatóak, melyeket infravörös kamera rögzít. A haditengerészet korábban, egész pontosan tavaly szeptemberben már elismerte a videók valódiságát. A Pentagon szóvivője, Sue Gough szerint: "A hétköznapokban terjedő tévhitek tisztázása érdekében ki kellett jelenteni, hogy a felvételek valósak-e vagy sem."

A Haditengerészet videóit 2017. december és 2018. március között adták ki először a The The Stars Academy of Arts & Sciences számára. 2017-ben egy pilóta - aki 2004-ben látta az egyik azonosítatlan tárgyat - elmondta, hogy semmihez sem tudja hasonlítani azt mozgást, amivel az UFO-k rendelkeznek.

"Amint megközelítettem, gyorsan irányt váltott és kevesebb, mint két másodperc alatt eltűnt. Rendkívül hirtelen történt, mintha csak egy falról visszapattanó ping-pong labdát néztem volna" - mondta David Fravor, nyugdíjas amerikai haditengerészeti pilóta.

A Pentagon korábban már tanulmányozta az UFO-találkozásokról készült felvételeket egy program részeként, amelyet a nevadai volt szenátor, Harry Reid kérésére indítottak el. A program 2007-ben startolt el és 2012-ben már be is fejeződött, mert a Pentagon úgy ítélte meg, hogy vannak fontosabb dolgok is, amelyeket finanszírozni kell.

Ennek ellenére Luis Elizondo, a program korábbi vezetője, 2017-ben elmondta, hogy személyesen úgy véli: "nagyon meggyőző bizonyítékok vannak arra, hogy esetleg nem vagyunk egyedül" - írta meg a CNN.