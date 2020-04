A sztár régóta küzd pánikbetegséggel, a mai napig kezelésre szorul. Elárulta, ennek most nem tesz jó a jelenlegi járvány-helyzet

Sok évvel ezelőtt Molnár Anikó megtapasztalta, milyen érzés bezárva lenni a négy fal közé, ám akkor maga döntött úgy, hogy nem merészkedik ki az utcára, ugyanis pánikbeteg lett. A mai napig kezelésre szorul, már nagyon szeretné ezt maga mögött tudni, ám a koronavírus nem tesz jót állapotának. Hiszen eddig folyamatosan azt hallhattuk, hogy a világ veszélyes, maradjunk otthon. Ez pedig csak erősíti egy pánikbeteg félelmét, de még egy eddig egészséges emberben is komoly szorongásokat okozhat.

Anikó azt tanácsolja mindenkinek, aki eddig szigorúan otthon tartózkodott, hogy fokozatosan menjen majd ki az utcára, először elég minden nap csak a kapuig eljutni.

A Mokkában arról is mesélt, sminktetoválóként sajnos most neki is visszaesett a bevétele, már nagyon várja, hogy újra sokat dolgozhasson.