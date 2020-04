A védekezés első szakasza lezárult - jelentette be Facebook-oldalán Orbán Viktor.

Orbán Viktor a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a védekezés új szakaszba lépett, és megpróbálhatjuk újraindítani az életet, de kizárólag fokozatosan és szigorú menetrend szerint. Az idősek és a legfertőzöttebb területeken élők védelmét továbbra is fent kell tartani. A fertőzés leginkább a fővárosban és a környékbeli területeken van jelen, ezért ezeken a helyeken a kijárási korlátozás továbbra is életben marad. Vidéken a kijárási korlátozás helyére új védelmi intézkedések lépnek majd, az üzletek időkorlátozás nélkül kinyithatnak. Éttermek, kávézók teraszai és kerthelyiségei megnyithatnak, szabadtéri strandok látogathatóak lesznek. A távolságtartás, és a maszk viselése az üzletekben és a tömegközlekedésen kötelező lesz.

Az idősek időzónájára vonatkozó intézkedéseket fenntartják. A szabályozások további részleteit holnap ismertetik. A hatályban lévő védelmi szabályokat kéthetente vizsgálják felül. Péntektől a virágüzletek is kinyithatnak korlátozás nélkül.