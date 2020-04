A No Thanx egykori frontembere is elkapta a koronavírust, noha csupán egyetlen tünetet észlelt magán. A napokban újabb tesztet végeztek nála.

Skrapits Erik Mexikóból tért haza családjával még márciusban, ezért karanténba vonultak. Erika furcsa tünetre lett figyelmes: noha teljesen jól érezte magát, de a szaglását gyakorlatilag elveszítette. Ezért csináltak nála egy tesztet, ami legnagyobb meglepetésére pozitív lett.

„Miután hazajöttünk Mexikóból, két hétig kötelező karanténban voltunk. Mielőtt ez lejárt volna, a háziorvosom felhívott minket és érdeklődött, hogy minden rendben van-e. Mondtuk, hogy teljesen jól vagyunk, azt leszámítva, hogy én huzamosabb ideje nem érzek illatokat. Mivel ez az egyik tipikus tünete a koronavírusnak, elrendelték a tesztet, ami pozitív lett..." - mesélte a Ripostnak. A feleségénél viszont nem mutatták ki a vírust.

Most újra elvégezték rajta a tesztet, és ezúttal kislányát is megvizsgálták. Szerencsére már mindenki egészséges a családban.

Erik Instagram oldalán mesélte el, hogy a legújabb teszt negatív eredményt mutatott nála is és a lányoknál is, aminek borzasztóan örül. Úgy érzi magát, mint aki 20 év után szabadult a börtönből. Természetesen az életükbe még nem áll be nagy változás ennek ellenére sem, hiszen ugyanúgy igyekeznek otthon maradni.