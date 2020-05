Szegváry Eszter a gimnázium alatt kezdett modellkedni, de csak az érettségi után fordult komolyra a karrierje, akkor kezdett külföldön is munkákat vállalni. Éppen New Yorkban volt, amikor kitört a koronavírus-járvány, de még időben elutazott.

"Igazából nem New Yorkban élek, de hogy őszinte legyek, jelenleg nem is nagyon tudom megmondani, hogy hol élek. Az a helyzet, hogy a barátom egy ohiói kisvárosban tanul, a családom otthon van Magyarországon, a munka pedig mindenfelé visz, szóval ezek között ingázom. Szeretnék többet lenni New Yorkban, de ugyanúgy vágyom arra is, hogy Európában dolgozzak.